Prenumerera

Logga in
240602 Örebros Peter Gwargis under fotbollsmatchen i Superettan mellan Örebro och IK Oddevold den 2 juni 2024 i Örebro.
Foto: Bildbyrån

Klart: Gwargis förlänger med Duhok

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Peter Gwargis, 25, blir kvar i Irak.
Svensken har kritat på en förlängning med Duhok SC.

Det var i fjol som den tidigare Malmö FF-talangen Peter Gwargis lämnade Sverige för Irak. Då skrev den offensive spelaren på för Duhok SC i den irakiska högstaligan.

Nu står det klart att det blir en fortsättning i Duhok. Svensken har skrivit på ett avtal som sträcker sig över säsongen och fram till sommaren 2026.

25-åringen har, förutom Malmö FF, tidigare representerat klubbar som Brighton, Örebro SK, Degerfors IF och Jönköpings Södra IF.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt