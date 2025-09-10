Klart: Gwargis förlänger med Duhok

Peter Gwargis, 25, blir kvar i Irak.

Svensken har kritat på en förlängning med Duhok SC.

Det var i fjol som den tidigare Malmö FF-talangen Peter Gwargis lämnade Sverige för Irak. Då skrev den offensive spelaren på för Duhok SC i den irakiska högstaligan.

Nu står det klart att det blir en fortsättning i Duhok. Svensken har skrivit på ett avtal som sträcker sig över säsongen och fram till sommaren 2026.

25-åringen har, förutom Malmö FF, tidigare representerat klubbar som Brighton, Örebro SK, Degerfors IF och Jönköpings Södra IF.