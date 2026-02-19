Klart: Habibullah klar för Ottawa

Kamron Habibullah lämnar Sandvikens IF och fortsätter karriären i Kanada.

Den 22-årige mittfältaren har skrivit på för Atlético Ottawa.



Kamron Habibullah anslöt till Sandvikens IF från Sporting Kansas City i mars förra året. Kontraktet skulle ha gällt till 2027, men bröts i december.



Habibullah stod endast för ett framträdande i superettan.

Nu har han istället skrivit på för Atlético Ottawa över säsongen 2027, med option på ytterligare ett år. Klubben beskriver honom som en kreativ och offensivt stark mittfältare som kan bidra direkt i laget.

– Jag är verkligen exalterad över att fortsätta min karriär med Ottawa och ta mig an ett nytt kapitel, säger Habibullah.



Han har tidigare även representerat bland annat Vancouver Whitecaps FC.