Klart: Häcken kniper Blåvitt-talang

Haydar Sultan, 17, byter Göteborgsklubb.

Talangen är klar för en flytt till Häcken.

– Det var bara glada känslor hemma, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Den unga IFK Göteborg-talangen Haydar Sultan gör en känslig flytt. Anfallaren, som till vardags har spelat i ”Blåvitts” P19-lag, är klar för en transfer till stadsrivalen BK Häcken.

– Det var bara glada känslor hemma. Jag har haft koll på BK Häcken länge, sett hur laget spelar och kände direkt att det här är något som passar mig. Det kändes helt rätt, säger han i ett uttalande.

Välkommen till Hisingen, Haydar Sultan

17-årige offensiva talangen ansluter från IFK Göteborg och förstärker BK Häckens P19-trupp inför 2026.



Vi ser fram emot att följa hans resa i den gulsvarta tröjan 💛🖤 pic.twitter.com/AmEHBwDLy0 — BK Häcken (@bkhackenofcl) January 5, 2026

Redan under måndagsmorgonen rapporterade Sportbladet att övergången var i hamn. Enligt tidningen ska ”Blåvitt” ha försökt förlänga 17-åringens kontrakt men utan lycka.

Sultan kommer att inleda i Häckens P19-lag.