Klart: Häcken kniper Blåvitt-talang
Haydar Sultan, 17, byter Göteborgsklubb.
Talangen är klar för en flytt till Häcken.
– Det var bara glada känslor hemma, säger han i ett uttalande.
Den unga IFK Göteborg-talangen Haydar Sultan gör en känslig flytt. Anfallaren, som till vardags har spelat i ”Blåvitts” P19-lag, är klar för en transfer till stadsrivalen BK Häcken.
– Det var bara glada känslor hemma. Jag har haft koll på BK Häcken länge, sett hur laget spelar och kände direkt att det här är något som passar mig. Det kändes helt rätt, säger han i ett uttalande.
Redan under måndagsmorgonen rapporterade Sportbladet att övergången var i hamn. Enligt tidningen ska ”Blåvitt” ha försökt förlänga 17-åringens kontrakt men utan lycka.
Sultan kommer att inleda i Häckens P19-lag.
