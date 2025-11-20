Klart: Häcken värvar isländsk talang – ”Exceptionell”

Thelma Pálmadóttir är klar för BK Häcken.

Den 17-åriga isländska talangen ansluter på ett treårskontrakt.

– Hon är en exceptionell talang, säger fotbollschefen Martin Ericsson.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken förstärker inför nästa år i hopp om att kunna försvara titeln som damallsvenska mästare. Hisingslaget har nyligen värvat Josefin Baudou från IK Uppsala, och nu kommer nästa tillskott.

Det rör sig om den 17-åriga isländska talangen Thelma Pálmadóttir, som ansluter från FH Hafnarfjörður.

– BK Häcken ser i Thelma en exceptionell talang med fortsatt stor utvecklingspotential. Hon passar väl in i vår miljö och utvecklingsmodell, säger fotbollschefen Martin Ericsson i ett uttalande.

– Det känns bara fantastiskt. Det är en stor klubb och det är en ära att få bära tröjan och vara en del av det här laget, säger Pálmadóttir.

Kontraktet är skrivet över tre år, till och med till 2028.