Klart: Häcken värvar Tilde Karlsson från Alingsås

Tilde Karlsson, 18, lämnar Alingsås.

Den offensiva talangen är klar för BK Häcken.

– Jag älskar känslan av att vinna och av att se resultat när man jobbar hårt, säger Karlsson via uttalandet.

Foto: Bildbyrån

Tilde Karlsson lämnar degraderade Alingsås mot svenska mästarinnorna BK Häcken. En flytt som 18-åringen tycker blir en bra utmaning.

– Det är något speciellt med mig och en boll. Det händer något i kroppen och jag blir glad bara av att se en fotboll. Jag älskar känslan av att vinna och av att se resultat när man jobbar hårt, säger nyförvärvet och fortsätter.

– Det ska bli jätteroligt. Det här är de bästa spelarna i Sverige, så det är klart att det är inspirerande att få komma in i den miljön. Det är en annorlunda miljö, men det ska bara bli roligt att få göra det jag tycker om ännu mer.

Fotbollschef Martin Ericsson säljer följande om sin nyaste värvning.

– Tilde är en modig spelare som gillar att utmana, och som med sin snabbhet och löpstyrka gjort det väldigt bra i Alingsås. Tilde kan slå sin motståndare både med och utan boll och har mentaliteten att vilja bli bäst. I vår miljö tror jag att hon har alla möjligheter att utvecklas till en toppspelare, säger han.

Den 18-åriga forwarden stod för tre mål denna säsong.