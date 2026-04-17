Klart: Hammarby säkrar upp Lamin Darboe

Hammarby plockar in Lamin Darboe från Real de Banjul.

Foto: Bildbyrån

Hammarby IF fortsätter att plocka från den gambiska klubben Real de Banjul. Under fredagen presenterades Lamin Darboe, 18.

Det handlar om ett låneavtal som sträcker sig året ut. I kontraktet finns en köpoption. 18-åringen kommer att spela i HTFF.

– Det känns väldigt bra att ha kommit hit. Om Gud vill, så blir det fler mål och framspelningar. Jag är redo att ge allt för klubben! Hammarby är en väldigt bra plats, stämningen på matcherna är otrolig och alla är väldigt vänliga, säger Lamin Darboe på HTFF:s hemsida.

Sportchef Mikael Hjelmberg:

– Vi är väldigt spända på att se Lamin i vår miljö. Han imponerade mycket på oss när vi såg honom nere i Gambia. En snabb, teknisk och direkt spelare som vi ser fram emot att arbeta med.