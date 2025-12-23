Klart: Hammarby tappar talang – klar för KIF Örebro

Hammarbytalangen Ida Gagnfors har lämnat.

Hon är klar för KIF Örebro.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys stora talang Ida Gagnfors vann F19-guld med ”Bajen” denna säsongen. Efter sex år så väljer hon nu att lämna.

Hon är klar för KIF Örebro. Laget kvalade för att ta sig upp till damallsvenskan i år men det gick inte hela vägen och KIF får prova att ta sig upp i damallsvenskan igen nästa år.

– Ida är en teknisk, skicklig och kvick innermittfältare som kan användas på många sätt. Hon har varit hos oss och tränat ett par gånger och har verkligen tagit för sig. Det ska bli roligt att vara med och följa hennes fortsatta utveckling i KIF Örebro, säger sportchef Niclas Hedström via uttalandet.