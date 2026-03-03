Klart: Han tar över Deportivo Alavés

Deportivo Alavés har gjort klart med en ny huvudtränare.

Valet föll på Quique Sanchez Flores.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen meddelade La liga-klubben Deportivo Alavés att de avslutat samarbetet med huvudtränaren Eduardo Coudet.

Nu har ersättaren presenterats.

Det är Quique Sanchez Flores som tar över. Kontraktet är skrivet till juni 2028.

”Under hela sin karriär har han lett historiska spanska och internationella klubbar och etablerat sig som en prestigefylld och konkurrenskraftig tränare.”, skriver Alavés.

Sanchez Flores har tidigare basat i klubbar som Sevilla, Getafe, Watford och Atletico Madrid.

I Alavés spelar den tidigare Gais-stjärnan Ibrahim Diabate. Klubben ligger på en 16:e plats i La Liga.