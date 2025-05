Klart: Hansi Flick förlänger med Barcelona

FC Barcelona har nyligen vunnit La Liga under tränare Hansi Flick.

Nu meddelar ”Barca” att tysken blir kvar i klubben ett år till.

Detta då han har förlängt sitt kontrakt till 2027.



Det var inför fjolårssäsongen som Hansi Flick, 60, tog över som tränare för FC Barcelona.



Nu kan vi också konstatera att tysken har gjort succé under sin första säsong med den spanska storklubben. Det är nämligen så att hans ”Barca” har säkrat hela tre titlar under den pågående säsongen, detta i form av La Liga, Copa Del Rey och den spanska supercupen. Lägg där till att man har gått segrande ur 43 av 54 matcher under 60-åringens ledning.



Hansi Flicks kontrakt skulle egentligen ha löpt ut under sommaren 2026, alltså om ett drygt år. Nu står det klart att han blir kvar längre än så.



Under onsdagskvällen står det klart att klubben har förlängt hans kontrakt till sommaren 2027.

The show must go on

