Klart: HBK flyttar upp talang

Halmstads BK säkrar upp Olle Johansson, 19.

Talangen flyttas upp till A-laget och har skrivit på ett tvåårskontrakt.

– En fantastisk fjäder i hatten, säger akademichefen Robert Nordström.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK har gjort klart med en ung talang. Den 19-åriga Olle Johansson, som har representerat HBK i klubbens P17- och P19-lag, flyttas upp till A-laget till nästa säsong.

Innermittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2027.

– Det känns superbra att skriva på. Man har jobbat hårt länge, så det är skönt att nå en sådan här milstolpe, säger Johansson i ett uttalande.

– Mina mål är att ta en plats i startelvan, spela så mycket som möjligt och fortsätta utvecklas. Och så klart hjälpa HBK att komma så högt upp i tabellen som möjligt och vinna matcher, säger fortsätter han.

Robert Nordström, akademichef:

– En fantastisk fjäder i hatten för både vår egen verksamhet och för våra klubbar i närområdet där spelarna kommer ifrån.

Halmstads BK slutade på elfteplats i allsvenskan 2025.