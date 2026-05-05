Klart: HBK sparkar Johan Lindholm

Halmstads BK meddelar ett beslut.

Huvudtränaren Johan Lindholm får lämna med omedelbar verkan.

– Det är alltid ett svårt beslut att bryta med en tränare, säger ordföranden Pelle Nilsson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK har haft en tuff start på den allsvenska säsongen och efter sex omgångar ligger laget jumbo i tabellen efter att ha skramlat ihop två poäng.

Under tisdagen meddelar HBK att de sparkar huvudtränaren Johan Lindholm, som därmed lämnar med omedelbar verkan.

– Det är alltid ett svårt beslut att bryta med en tränare, särskilt med en person som Johan som har en lång historia i klubben och ett stort hjärta för HBK. Det gör en dag som denna, när våra vägar skiljs åt, extra svår. Men över tid har resultaten inte varit tillräckligt bra. Då var det tyvärr tvunget att bli så här. Vi är tacksamma för det hårda arbete och den lojalitet han har visat genom åren, men vi har nått en punkt där styrelsen bedömer att det krävs en ny röst för att driva herrlaget i den riktning vi önskar, säger HBK:s ordförande Pelle Nilsson på klubbens hemsida.

HBK kommunicerar att en interimlösning presenteras inom kort.

Lindholm tog över som huvudtränare i Halmstad sommaren 2024 och ledde laget i 53 matcher.



