Klart: Hellbergs Middlesbrough värvar från Chelsea

Kim Hellbergs Middlesbrough har gjort klart med ett nyförvärv.

Detta i form av Leo Castledine, som köps loss från Chelsea.

– Jag är helt överlycklig, säger 20-åringen till sin nya klubb.

Foto: Alamy

Sedan slutet av november har den engelska The Championship-klubben Middlesbrough varit under svenskt styre. Den tidigare Hammarby-tränaren Kim Hellberg leder klassikerklubben tillsammans med ett svenskt tränarteam, och har svarat för fem segrar på de inledande nio matcherna.

Nu har också Middlesbrough gjort klart med sitt första vinterförvärv. Det handlar om den 20-åriga mittfältaren Leo Castledine som lämnar Chelsea för spel i Championship-klubben.

Castledine har varit utlånad till Huddersfield under hösten men flyttar nu permanent till ”Boro”.

– Jag är helt överlycklig över att få vara en del av en enorm, enorm klubb. Det är ett riktigt stort steg för mig i min karriär och jag är väldigt exalterad över att vara här, säger Castledine i ett uttalande.

I Huddersfield noterades 20-åringen för tio mål och två assist på 23 ligamatcher. Just nu befinner sig Middlesbroughs på en andraplats i The Championship.