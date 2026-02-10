Klart: Helsingborgs IF lånas ut Max Bjurström

Helsingborgs IF lånar Max Bjurström.

Spel i IF Gnistan väntar kommande säsong för ytterbacken.

Foto: Bildbyrån

Helsingborgs IF meddelar denna tisdag att man lånar ut Max Bjurström.

Spel i finska IF Gnistan väntar för talangen kommande säsong.

– Max är en ung spelare som fick förra säsongen förstörd av skador. Vi är överens om att han är i ett läge där han behöver speltid varje vecka för att fortsätta utvecklas i den takt vi önskar. Tyvärr tror vi inte att vi kommer kunna erbjuda den speltiden som krävs i vår miljö men har lyckligtvis hittat en lösning där han får möjlighet till det på en hög nivå. Vi ser framemot att följa hans framfart i Finland, säger herrlagets manager Stevie Grieve via klubbens hemsida.

Låneavtalet sträcker sig över hela 2026.