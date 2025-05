I lördags vann han den cypriotiska cupen med AEK Larnaca.

Idag står det klart att han byter klubb – till Omonia Nicosia.

Det var efter att Henning Berg lämnade AIK som han tog över som tränare för cypriotiska AEK Larnaca.



Där tog han så sent som i lördags sitt lag till en titel, då man besegrade Pafos i finalen av den cypriotiska cupen.



Nu står det dock klart att norrmannen inte kommer att fortsätta i Larnaca, men på Cypern.



Under måndagen meddelar nämligen Omonia Nicosia att Berg är klar som ny huvudtränare i klubben. Det innebär att han gör sin andra sejour i klubben han tränade mellan 2019-2022.



”AEK Larnaca meddelar att samarbetet med vår huvudtränare, Henning Berg, inte kommer fortsätta. Den norske tränaren kommer för evigt vara ihågkommen i klubbens historia som tränaren som ledde dem till den stolta titelsegern i cupen den 24 maj”, skriver klubben på sin hemsida och fortsätter:



”Vi tackar honom för sitt hårda arbete, professionalism och stora bidragande genom den nyss avslutade säsongen och önskar honom all lycka såväl personligt som professionellt”.



I Omonia Nicosia kommer Berg att agera huvudtränare i tre år, då det är så långt som kontraktet är skrivet.