Klart: Herman Sjögrell värvas av FF Jaro

Herman Sjögrell, 24, har lämnat Sirius.

Nu är han klar för FF Jaro.

– Herman var ett av de allra första namnen vi skrev på listan över spelare vi vill ha till Jaro, säger tränaren Jens Karlsson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Herman Sjögrell lämnade Sirius i fjol. Efter mycket rykten så står det nu klart att 24-åringen är klar för finska FF Jaro.

– Herman var ett av de allra första namnen vi skrev på listan över spelare vi vill ha till Jaro. Det känns otroligt bra att vi lyckades. Vi har jobbat med det här länge och jag är övertygad om att den tid som lagts ner har varit värd det, säger den svenska tränaren Jens Karlsson och fortsätter:

– Herman tillför mycket X-faktor till vårt anfallsspel. Dessutom är han en trevlig kille, som gamla lagkamrater och tränare bara hade gott att säga om honom.

FF Jaro blir Herman Sjögrells tredje seniora klubb på elitnivå. Detta efter tiden i Örgryte och Sirius.