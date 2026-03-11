Klart: HIF säkrar upp Rådahl – som också lånas ut

Helsingborgs IF förlänger med Emil Rådahl.

Samtidigt lånas den unge målvakten ut.

Målvakten lånas ut via ett föreningsutvecklande samarbete till Åstorps FF.

Foto: Bildbyrån

Helsingborgs IF meddelar denna onsdag att man förlänger med Emil Rådahl.

Den unge burväktaren har skrivit på ett kontrakt med Skåneklubben som sträcker sig över säsongen 2028.

– Jag är otroligt tacksam och stolt över att skriva ett nytt kontrakt med HIF, säger Rådahl via klubbens hemsida.

Samtidigt lånas 20-åringen ut till Åstorps FF via ett föreningsutvecklande samarbete.

– Emil är en ung, talangfull målvakt som visar i träning att han kan konkurrera med Johan om målvaktsplatsen, HIF:s manager Stevie Grieve och fortsätter:

– Vi tror mycket på honom och är väldigt glada över att förlänga avtalet. Tack vare samarbetet med Åstorp får han möjlighet till speltid såväl där som i Ligacupen Elit och herrlaget.