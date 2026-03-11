Klart: HIF säkrar upp Rådahl – som också lånas ut
Helsingborgs IF förlänger med Emil Rådahl.
Samtidigt lånas den unge målvakten ut.
Målvakten lånas ut via ett föreningsutvecklande samarbete till Åstorps FF.
Helsingborgs IF meddelar denna onsdag att man förlänger med Emil Rådahl.
Den unge burväktaren har skrivit på ett kontrakt med Skåneklubben som sträcker sig över säsongen 2028.
– Jag är otroligt tacksam och stolt över att skriva ett nytt kontrakt med HIF, säger Rådahl via klubbens hemsida.
Samtidigt lånas 20-åringen ut till Åstorps FF via ett föreningsutvecklande samarbete.
– Emil är en ung, talangfull målvakt som visar i träning att han kan konkurrera med Johan om målvaktsplatsen, HIF:s manager Stevie Grieve och fortsätter:
– Vi tror mycket på honom och är väldigt glada över att förlänga avtalet. Tack vare samarbetet med Åstorp får han möjlighet till speltid såväl där som i Ligacupen Elit och herrlaget.
