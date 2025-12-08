Klart: Höög Jansson lämnar IFK Norrköping

IFK Norrköping bekräftar ett avsked.

Kevin Höög Jansson lämnar klubben.

– Det blev ett väldigt tråkigt avslut, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping trillade ur allsvenskan efter kval mot Örgryte IS. Nu meddelar klubben att Kevin Höög Jansson inte följer med ner till superettan.

Under måndagen står det klart att parterna går skilda vägar i samband med att avtalet löper ut.

– Det blev ett väldigt tråkigt avslut på de här åren jag varit i IFK, men jag kommer ta med mig massor av fina minnen och vänner för livet. Jag kommer följa Pekings resa tillbaka dit de hör hemma! Tack till alla i och runt föreningen som lägger ned ett grymt jobb varje dag och stöttar laget, säger Höög Jansson på klubbens hemsida.

Sportchef Henrik Jurelius:

– IFK Norrköping tackar Kevin för hans insats för föreningen, och vi önskar honom lycka till i hans fortsatta karriär.

Höög Jansson har tidigare representerat klubbar som Gangwon FC, Botev Plovdiv och Fremad Amager.