Klart i natt: AIK värvar Kouamé – här är prislappen

AIK hann med en sista minuten-värvning.

Axel Kouamé, 21, köps loss från Inter Åbo.

– Helt säkra på att hans kvalitéer på planen kommer leda till att han blir en publikfavorit bland våra supportrar, säger AIK:s rekryteringschef Fredrik Wisur Hansen.

Foto: Bildbyrån

Vid midnatt till lördag bommade det svenska transferfönstret igen, men innan det var färdigvärvat för de svenska klubbarna hann AIK med att presentera sommarens sista (?) värvning.

Det handlar om den 21-åriga ivorianen Axel Kouamé som köps loss från finska Inter Åbo. Enligt Expressen landar prislappen på drygt tio miljoner kronor.

– Det känns väldigt bra att äntligen få meddela att Kouame är en AIK-spelare. Vi har följt honom under en längre tid och vi är helt säkra på att hans kvalitéer på planen kommer leda till att han blir en publikfavorit bland våra supportrar, säger Fredrik Wisur Hansen, head of scouting and recruitment i AIK, i ett uttalande.

”Det är en dröm som går i uppfyllelse”

Avtalet är skrivet över 2029.

– Det är dröm som går i uppfyllelse att få vara en del av en så pass stor klubb som AIK. När jag fick höra om klubbens intresse så fanns det inte mycket att fundera på och jag är väldigt glad över att jag nu är en AIK-spelare, säger Kouamé och fortsätter:

– Nu ser jag fram emot att tacka för förtroendet genom att visa vem jag är ute på planen och i slutändan skriva in mitt namn i klubbens historieböcker.

Axel Kouamé har gjort fyra mål och nio assist på 21 ligamatcher i den fiska högstaserien, Veikkausliiga, denna säsong.