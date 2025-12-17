Klart: Ida Bengtsson förlänger med BP

Ida Bengtsson förblir IF Brommapojkarna troget.

Hon har förlängt sitt kontrakt med Stockholmsklubben.

Foto: Bildbyrån

Ida Bengtsson kom till IF Brommapojkarna inför säsongen 2022.

Nu står det klart att hon fortsatt blir kvar i Stockholmsklubben.

BP meddelar denna onsdag att man är överens med Bengtsson om ett nytt kontrakt.

– Det känns roligt att skriva på för ett femte år med BP! Jag har revanschlust från förra årets placering och tror att vi som lag kan ta stora kliv nästa säsong och komma högre upp i tabellen. Det finns stor potential i truppen och jag ser verkligen fram emot 2026, säger hon via klubbens hemsida.

Den gångna säsongen noterades hon för sex mål på 26 matcher i damallsvenskan.