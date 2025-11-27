Klart: IFK Göteborg säkrar upp talang

IFK Göteborg lyfter upp en akademispelare till A-laget.

Det är Leo Radakovic, 18, som skriver proffskontrakt med klubben.

– Jag har drömt om att ta mig hit, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg-talangen Leo Radakovic har tillhört klubbens ungdomsverksamhet sedan han var åtta år.

Nu får den 18-årige mittfältaren förtroende i A-laget ock skriver kontrakt med Blåvitt som sträcker sig tre år.

– Det känns helt fantastiskt. Jag har drömt om att ta mig hit, och att nu äntligen få stå här är otroligt stort för mig. En av de största dagarna i mitt liv, säger Radakovic på klubbens hemsida.

Sportchef Hannes Stiller:

– Leo har presterat på en hög nivå både i P19 och i Ligacupen Elit. Han har dessutom varit mycket i A-lagets verksamhet under året, och helhetsbilden är att han nu är redo att ta steget upp. Det är ännu ett starkt kvitto på det fina arbete som görs i den blåvita akademin.

Radakovic noteras för fem framträdanden i IFK Göteborgs A-lag.