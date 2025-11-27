Klart: IFK Göteborg säkrar upp talang
IFK Göteborg lyfter upp en akademispelare till A-laget.
Det är Leo Radakovic, 18, som skriver proffskontrakt med klubben.
– Jag har drömt om att ta mig hit, säger han i ett uttalande.
IFK Göteborg-talangen Leo Radakovic har tillhört klubbens ungdomsverksamhet sedan han var åtta år.
Nu får den 18-årige mittfältaren förtroende i A-laget ock skriver kontrakt med Blåvitt som sträcker sig tre år.
– Det känns helt fantastiskt. Jag har drömt om att ta mig hit, och att nu äntligen få stå här är otroligt stort för mig. En av de största dagarna i mitt liv, säger Radakovic på klubbens hemsida.
Sportchef Hannes Stiller:
– Leo har presterat på en hög nivå både i P19 och i Ligacupen Elit. Han har dessutom varit mycket i A-lagets verksamhet under året, och helhetsbilden är att han nu är redo att ta steget upp. Det är ännu ett starkt kvitto på det fina arbete som görs i den blåvita akademin.
Radakovic noteras för fem framträdanden i IFK Göteborgs A-lag.
