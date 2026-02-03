Klart: IFK Norrköping värvar Aleksanjan

IFK Norrköping förstärker offensiven.

Albert Aleksanjan ansluter till Peking.

IFK Norrköping rustar för en kommande säsong i superettan. Nu har klubben presenterat en offensiv värvning i Albert Aleksanjan som senast kommer från Ull/Kisa.

– Det har gått fort och det har gått bra. Jag tog många kliv under förra året och nu sitter jag här. Det känns väldigt bra, säger han på klubbens hemsida.

Pekings sportchef Henrik Jurelius:

– Albert har egenskaper som vi fastnat för och som gör honom användbar på flera positioner. Han har främst utgått som högerytter, där hans fysik och förmåga att ta sig in box gör honom till en intressant spelare för oss. Det ska bli mycket spännande att följa hans fortsatta utveckling i vår miljö. Varmt välkommen till Norrköping.



