Klart: IFK Norrköping värvar Christiansson

Viktor Christiansson, 24, är klar för en ny klubb.

Mittfältaren har presenterats av IFK Norrköping.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping trillade ur allsvenskan 2025 efter kvalförlusten mot Öis. Nu har klubben presenterat ett nyförvärv inför den kommande säsongen. Det är mittfältaren Viktor Christiansson som ansluter från Trelleborgs FF.

24-åringens kontrakt sträcker sig över tre år och nyförvärvet bekräftar att det fanns flera klubbar i bilden innan han bestämde sig för Peking.

– IFK kom relativt sent in i bilden, men jag kände tidigt att det var på en helt annan nivå än det jag hade på bordet. Jag har hört mycket gott om klubben och blev imponerad av faciliteterna, när jag var här och spelade kvartsfinal med TFF. Det kittlade till mer, redan från början när jag hörde talas om Norrköpings intresse, säger Christiansson på IFK Norrköpings hemsida.

Christiansson noterades för två mål och en assist på 25 framträdanden i superettan i fjol. 24-åringen har tidigare representerat Olympic, Hässleholms IF och AZ Alkmaars akademi.



