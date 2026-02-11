Klart: IFK Värnamo säkrar upp Bozicevic

IFK Värnamo säkrar upp Fred Bozicevic.

Smålandsklubben meddelar i dag att man är överens med talangen om ett nytt kontrakt.

– Det känns såklart bra att Fred förlänger, och kanske att det känns lite extra bra när det är en egen produkt från vår ungdomsverksamhet som det handlar om, säger sportchef Jörgen Petersson.

Foto: Bildbyrån

IFK Värnamo meddelar denna onsdag att man säkrat upp den spännande yttern Fred Bozicevic.

– Det känns väldigt kul att fortsätta i IFK Värnamo och jag är väldigt tacksam över att klubben tror på mig. Det är en familjär klubb som jag har varit i hela mitt liv, så jag känner klubben och klubben känner mig. Jag hoppas kunna bidra till laget med mina kvalitéer, att göra mål och assist – och såklart är drömmen att ta tillbaka IFK Värnamo till allsvenskan igen, säger han via klubbens hemsida.

Parterna är överens om ett avtal som sträcker sig över 2028.

– Fred Bozicevic hade en fin utveckling under 2025. Fortsatt starka insatser med Sveriges P18 där han stod för 4 mål på 9 landskamper, allsvensk debut och en lyckad utlåning till Husqvarna FF där han fick mycket speltid i seniorsammanhang. Det sammantaget gör att han kan sammanfatta året med att hans utveckling tog ordentlig fart. Han har även startat 2026 på ett bra sätt, och visat i både träning och match att utvecklingen fortsätter. Det känns såklart bra att Fred förlänger, och kanske att det känns lite extra bra när det är en egen produkt från vår ungdomsverksamhet som det handlar om, säger sportchef Jörgen Petersson.