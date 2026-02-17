Klart: IFK Värnamo värvar isländsk U21-landslagsman

IFK Värnamo förstärker truppen.

Logi Hrafn Róbertsson är klar för Smålandsklubben.

Den isländske U21-landslagsmannen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2028.

Foto: Bildbyrån

IFK Värnamo har gjort klart med ett nyförvärv inför den kommande säsongen.

Denna tisdag så står det klart att den isländske U21-landslagsmannen Logi Hrafn Róbertsson är klar för Smålandsklubben.

– Det känns väldigt bra att vara klar för IFK Värnamo. Jag är väldigt tacksam för den här möjligheten och är glad över att vara på plats. Alla jag har träffat på hittills har varit väldigt trevliga och välkomnande, säger han via klubbens hemsida.

Mittbacken har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2028.

– I analysen av vår spelartrupp har både Tufa och vi sett behovet av central mittfältare som kan tillföra andra egenskaper än de vi redan har i truppen. Med Logi får vi in en spelare med stark fysik, bra huvudspelare, duell spelare, och som har spelat både sexa och mittback. Logi är i en väldigt bra ålder, det är en spelare som etablerat sig på en bra nivå och som fortfarande har en stor utveckling framför sig. När vi har haft möten, så har det även på det personliga planet känts väldigt bra – vi tror han kan smälta bra in i vår spelartrupp, säger sportchef Jörgen Petersson.