Foto: Bildbyrån

Klart: IFK Värnamo värvar Malcom Moulare

Rasmus Hjortling
IFK Värnamo har gjort klart med en ny målvakt.
Malcom Moulare ansluter från Skövde AIK.
– Jag är glad över att få bli en del av klubben då det är ett stort steg i min fotbollskarriär, säger han via klubbens hemsida.

IFK Värnamo presenterar denna måndag Malcom Moulare.
Den 17-årige målvakten ansluter från Skövde AIK.

– Jag är glad över att få bli en del av klubben då det är ett stort steg i min fotbollskarriär. Jag ser fram emot att få utvecklas och bidra med mitt spel i IFK Värnamo.

Sportchef Jörgen Petersson:

– Bakgrunden till värvningen är att David Mikhail bröt sitt avtal med klubben under våren, vilket gjorde att en av tre målvakter i A-truppen försvann. Då flyttades P19-målvakten Alvar Rosander upp i träning, där även Adin Tihic stöttat upp på ett bra sätt. När Alvar nu valt att flytta hem till Nässjö efter avslutad gymnasieutbildning, har klubben återigen behövt agera – och lösningen blev Malcom Moulare.

Målvakten blir spelklar för Värnamo från och med imorgon.

