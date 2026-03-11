Klart: IK Sirius bryter med Michael Martin

Michael Martin lämnar IK Sirius.

Det meddelar Uppsalaklubben denna onsdag.

– Michaels tid i Sirius har inte blivit som vare sig vi eller han hade hoppats, säger Jonathan Ederström, chef för Sirius herrlag.

Foto: Bildbyrån

Michael Martin kom till IK Sirius från SC Paderborn vintern 2024.

Nu två år senare, efter två utlåningar, att mittfältaren går vidare i karriären.

– Michaels tid i Sirius har inte blivit som vare sig vi eller han hade hoppats. Efter ett lyckat lån i Nederländerna kändes det positivt, men en kombination av hård konkurrens på vårt mittfält och ett par mindre lyckade beslut från deras sida sedan dess, gör att vi sitter i en situation där detta känns som den klart bästa lösningen för Sirius Fotboll. Michael är en snäll kille som tidigare har visat vilken bra fotbollsspelare han är och jag hoppas verkligen att detta kan bli en nystart för honom i hans karriär. Vi önskar honom stort lycka till framöver, säger Jonathan Ederström via klubbens hemsida.

Totalt blev det sju matcher i Uppsalaklubben för tysken.