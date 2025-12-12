Klart: Ilona Walta lämnar Vittsjö – klar för Molde

Vittsjös Ilona Walta lämnar damallsvenskan.

19-åringen är klar för Molde.

– Jag fick ett bra intryck, säger Ilona Walta via Moldes uttalande.

Ilona Walta anslöt till Vittsjö inför denna säsong. Det blev bara en säsong i damallsvenskan för 19-åringen då hon lämnar för Molde i den norska andra ligan.

– Jag fick ett mycket bra intryck av Moldes ambitioner att utveckla damlaget och klubben som helhet, säger hon via klubbens uttalande.

Moldetränaren Erlend Holmlund hyllar sitt nuförvärv.

– Ilona är en spelare vi har följt länge och som vi har velat ska komma till Molde. Som spelare besitter hon en spännande kompetensuppsättning offensivt, där hon är särskilt bra en-mot-en och på att avsluta från sin wingposition.

Walta står noterad för ett mål och två assist på 23 matcher i damallsvenskan.