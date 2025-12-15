Klart: Irmeli Jonsson förlänger med Trelleborg

Irmeli Jonsson stannar i Trelleborg.

Det meddelar klubben att hon skriver på ett tvåårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Irmeli Jonsson har skrivit på nytt kontrakt med Trelleborg FF. Mittfältaren anslöt till Trellborg 2022 när klubben spelade i division 1. Sedan dess har Jonsson varit med på resan upp till damallsvenskan och sedan ner till elitettan igen. Nästa år är målet att ta sig upp till damallsvenskan.

– Jag är glad över att ha skrivit på ett nytt kontrakt och för att gå in i min femte säsong med Trelleborgs FF. Förra säsongen var tuff på grund av min skada, och stödet från laget har betytt oerhört mycket. Nu är jag riktigt motiverad och ser fram emot att komma tillbaka ut på planen och bidra igen för jag trivs väldigt bra här och vill vara med och bygga vidare på det vi har påbörjat, säger Irmeli Jonsson.

Joakim Felldin, som är manager i Trelleborgs FF är glad över att kunna förlänga med mittfältaren.

– Dessvärre brottades Imme med skador under hela 2025, men prognosen ser ljus ut för henne. Hon är en skicklig, central mittfältare och jag ser henne som en av de mest bolltrygga och passningsskickliga spelarna i truppen. Jag hoppas att de kommande två åren blir väldigt bra för hennes del och att hennes kvaliteter verkligen får komma fram, säger Joakim Felldin, manager i Trelleborgs FF.