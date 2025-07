Klart: Jada Conijnenberg lämnar Peking

Anfallaren Jada Conijnenberg lämnar IFK Norrköping.

Klar för de belgiska mästarna, OH Leuven.

Det meddelade klubben under torsdagen.

Jada Conijnenberg anslöt till Peking inför säsongen 2025. Efter ett halvår i klubben flyttar den nederländska anfallaren flyttar nu till Belgien för att spela med de belgiska mästarna OH Leuven, det meddelar Peking via sin hemsida.

Conijnenberg var med och tog IFK Norrköping till en historisk cupfinal under våren. I cupen stod hon för ett mål på fem matcher. Hon har även stått för två mål på tolv matcher i OBOS Damallsvenskan.

– När intresset från OH Leuven blev konkret såg vi en möjlighet att genomföra en affär som både känns rätt sportsligt och strategiskt för IFK Norrköping. Även om Jada inte riktigt fått det att lossna under vårsäsongen, har försäljningen potential att ge ett positivt resultat för klubben – både ekonomiskt och i vårt fortsatta arbete med att bygga en stark och konkurrenskraftig trupp. Vi tackar Jada för hennes tid i IFK och önskar henne lycka till framåt, säger Dennis Popperyd, sportchef och akademichef i ett uttalande via hemsidan.