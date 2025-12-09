Klart: Jagades av AIK – flyttar nu till Polen
AIK fick bud nobbat på Christopher Cheng i somras.
Nu står det dock klart att han flyttar till Polen.
Han är klar för Widzew Lodz.
AIK försökte värva Sandefjords ytterback Christopher Cheng i somras, men Gnagets bud nobbades.
Ytterbacken gjordes aktuell för Djurgården också, men istället står det nu klart att karriären fortsätter i Polen.
Denna tisdagskväll står det klart att polska Widzew Lodz värvar Cheng.
24-åringen noterades totalt för fem mål och sex assist på 51 matcher i Sandefjord.
