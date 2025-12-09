Klart: Jagades av AIK – flyttar nu till Polen

AIK fick bud nobbat på Christopher Cheng i somras.

Nu står det dock klart att han flyttar till Polen.

Han är klar för Widzew Lodz.

Foto: Bildbyrån

AIK försökte värva Sandefjords ytterback Christopher Cheng i somras, men Gnagets bud nobbades.

Ytterbacken gjordes aktuell för Djurgården också, men istället står det nu klart att karriären fortsätter i Polen.

Denna tisdagskväll står det klart att polska Widzew Lodz värvar Cheng.

24-åringen noterades totalt för fem mål och sex assist på 51 matcher i Sandefjord.