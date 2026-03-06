Klart: Jagats av Arsenal – har nu skrivit på

Brighton-talangen Jack Hinshelwood har gjorts aktuell för Arsenal.

Någon flytt till serieledarna ser dock inte ut att vara på gång.

Mittfältaren har nämligen förlängt med Brighton.

Foto: Bildbyrån

Brightons 20-årige mittfältstalang Jack Hinshelwood har fått en del förtroende den här säsongen och hans fina insatser har inte gått obemärkt förbi.

Det har rapporterats i brittiska media att Arsenal är på jakt efter 20-åringen, men någon övergång ser inte ut att vara nära.

Detta då Brighton denna fredag meddelar att man är överens med Hinshelwood om ett nytt avtal. Det nya kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2029.

Den här säsongen står han noterad för ett mål och tre assist på 18 matcher i Premier League.