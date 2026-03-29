Klart: Jermain Defoe tar över Woking

Jermain Defoe tar sig an sitt första huvudtränaruppdrag.

Den förre landslagsspelaren har presenterats av Woking FC.

Den engelske före detta landslagsspelaren Jermain Defoe la skorna på hyllan 2022. Sedan des har han tagit sig an tränaruppdrag i Tottenhams akademi och varit assisterande i Rangers.

Nu har Defoe tagit sitt första huvudtränaruppdrag. 43-åringen blir manager i Woking FC, som huserar i, den engelska femtedivisionen, National League.

– Woking är en historisk klubb med enorm potential, och jag är glad över att vara en del av detta spännande projekt. Jag kan inte vänta med att komma igång, säger Defoe på klubbens hemsida.

Jermain Defoe representerade flera engelska klubbar som spelare. Bland annat Tottenham, West Ham och Sunderland. 43-åringen noterades för 20 mål på 57 landskamper för England.