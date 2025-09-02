Klart: Jesper Karlsson till Aberdeen

Bologna lånar ut Jesper Karlsson, 27.

Svensken ansluter till skotska Aberdeen.

– Jag är väldigt glad, säger han i ett uttalande.

Foto: Alamy

Jesper Karlsson har haft det tufft i Serie A. Svensken anslöt till Bologna sommaren 2023 och det blev totalt 15 framträdanden i klubben. Förra säsongen var Karlsson på lån i Lecce.

Nu lånas 27-åringen ut på nytt.

Denna gång bär det av till skotska Aberdeen. Därmed blir det en återförening mellan Jesper Karlsson och tränaren Jimmy Thelin som båda var i Elfsborg tillsammans.

– Jag är väldigt glad över att ha skrivit på för Aberdeen, säger Karlsson på klubbens hemsida.

– När jag pratade med managern (Thelin) och personalen var deras vilja att få hit mig tydlig och det var jätteviktigt för mig.