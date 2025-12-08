Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Joanna Bækkelund lämnar BP

Försvaren Joanna Bækkelund lämnar BP efter en säsong.
Det meddelar klubben under måndagen.

Foto: Bildbyrån

Den 24-åriga mittbacken, Joanna Bækkelund, från Norge anslöt till BP inför årets säsong från den norska klubben Kolbotn IL. Efter ett år kommer beskedet Bækkelund nu lämnar BP.

– Jag vill bara tacka alla för en härlig tid i BP och alla underbara människor jag har fått lära känna. Jag önskar er alla massor av lycka till framöver!, säger 24-åringen via klubbens uttalande.

Mittbacken står noterad för 22 matcher och 4 mål i damallsvenskan.

