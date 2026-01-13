Klart: Johansson återvänder till Bois

Noah Johansson, 22, är tillbaka i Varbergs Bois.

Mittbacken återvänder från Utsikten.

– Borta bra men hemma bäst, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Den 22-åriga försvararen Noah Johansson fick aldrig sitt genombrott i Varbergs Bois, och inför säsongen 2024 lämnade han moderklubben för ett äventyr i Tvååkers IF. Sedan dess bar flyttlasset till Utsiktens BK och i fjol gjorde mittbacken 28 matcher i superettan.

Efter Utsiktens degradering står det nu klart att Johansson återvänder hem till Varbergs Bois. 22-åringen har kritat på ett kontrakt med superettan-klubben som sträcker sig över två år.

– Borta bra men hemma bäst! Det är med den känslan jag kritat på två år för Bois. Efter några år på annat håll så känns det både kul och inspirerande att vara tillbaka i klubben som ligger mig varmt om hjärtat. Jag är förväntansfull på vad år 2026 och 2027 har att erbjuda, med en spännande trupp och tränarstab, säger han i ett uttalande.

Erik Lund, sportchef:

– Noah är exakt den typen av karaktär som vi vill ha in i Varbergs Bois, hårt jobbande, lagspelare, kvalité. Han har under åren som han varit borta från klubben tagit steg i sin utveckling och blivit lite bättre för varje år. Vi hoppas kunna hjälpa Noah i hans fortsatta utveckling här i Varbergs Bois.

Varberg slutade på sjätteplats i superettan i fjol.