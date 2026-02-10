Klart: Kalmar FF lånar in ytter från Arsenal

Kalmar FF förstärker offensiven.

De allsvenska nykomlingarna lånar in Charles Sagoe Jr.

Yttern lånas in från Arsenal över hela 2026.

Foto: Alamy

Kalmar FF är tillbaka i allsvenskan och inför säsongen så rustar man nu truppen ytterligare.

Denna tisdag meddelar Smålandsklubben att Charles Sagoe Jr ansluter på lån.

– Kul att han äntligen är på plats! Charles är en spelare vi har följt under en längre tid. Han är väldigt atletisk, besitter en riktigt fin snabbhet och gillar att driva bollen i hög fart och utmana sin motståndare. Nu kliver han in i träning och förhoppningsvis får vi se honom i spel redan på lördag mot IFK Norrköping, säger sportchef Mats Winblad via klubbens hemsida.

Yttern som lånas in från den engelska storklubben Arsenal kommer att spendera hela den kommande säsongen på lån hos KFF.

– Det känns väldigt bra att vara här och jag är riktigt taggad på att sätta igång, börja träna och lära känna mina nya lagkamrater. Jag ser fram emot att få visa mina kvaliteter på planen och bidra till att vinna matcher. Det här är ett bra steg för mig och min fortsatta karriär. Efter samtalen med sportchefen och ledarstaben fick jag en stark känsla av att detta var rätt miljö för mig. Nu vill jag ta vara på möjligheten och hjälpa laget att göra bra, säger han.