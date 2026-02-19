Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Kamdem Tibell klar för FC Hegelmann

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Darrell Kamden Tibell, 23, har hittat en ny klubb.
23-åringen är klar för klar för FC Hegelmann.
– Det är ett ambitiöst projekt om att kämpa om titlar och spela i Europa, säger nyförvärvet i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Svenske Darrell Kamden Tibell, 23, har varit klubblös sedan han lämnade Sandefjord i somras.

Nu kommer beskedet att svensken flyttar till Litauen. Han är presenterad av FC Hegelmann.

– Det är ett väldigt bra steg för mig. Det är ett ambitiöst projekt om att kämpa om titlar och spela i Europa, säger 23-åringen via klubbens uttalande.

Kamden Tibell har tidigare spelat för exempelvis IFK Norrköping och Skövde AIK.

