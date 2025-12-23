Klart: Kandolin och Mravac presenterade av Middlesbrough

Kim Hellberg har plockat in två nya tränare.

Anes Mravac och Linus Kandolin anställs.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg har anställt två nya tränare i Middlesbroughs-stab. Det rör sig om de svenska tränarna Anes Mravac och Linus Kandolin.

Anes Mravac, som senast var tränare i MFF, blir assisterande tränare och Linus Kandolin, som har erfarenhet från landslaget anställs som målvaktstränare. Kim Hellberg tog även med sig David Selini som assisternade tränare från Hammarby. Nu blir det fyra svenskar i staben.

– Han är en bra kille. Jag tror att det för mig och hur vi arbetar är perfekt att ha tre assisterande tränare. Fram till nu har jag bara haft två, säger Hellberg enligt The Northern Echo.