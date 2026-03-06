Klart: Kasper Berndtsson klar för Utsikten
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Kasper Berndtsson, 19, lämnar Elfsborg.
Nästa klubbadress blir Utsikten BK.
Kasper Berndtsson har under de senaste åren representerat Elfsborgs ungdomslag. Nu står det dock klart att det blir en flytt.
Försvararen är klar för division 1 och Utsikten BK.
Mittbacken skriver på ett kontrakt över den kommande säsongen.
– Att Kasper väljer att fortsätta sin utveckling hos oss är väldigt glädjande, säger Utsiktens huvudtränare Nicholas Wallin Nastaj till hemsidan och fortsätter:
– Kasper är en spelare som har fullt fokus och driver på sin egen utveckling och är användbar både i backlinjen och på mittfältet.
Utsikten åkte ur Superettan via kval i fjol, och spelar därmed i Ettan Södra 2026.
Den här artikeln handlar om: