Klart: Kasper Berndtsson klar för Utsikten

Kasper Berndtsson, 19, lämnar Elfsborg.

Nästa klubbadress blir Utsikten BK.

Foto: Bildbyrån

Kasper Berndtsson har under de senaste åren representerat Elfsborgs ungdomslag. Nu står det dock klart att det blir en flytt.

Försvararen är klar för division 1 och Utsikten BK.

Mittbacken skriver på ett kontrakt över den kommande säsongen.

– Att Kasper väljer att fortsätta sin utveckling hos oss är väldigt glädjande, säger Utsiktens huvudtränare Nicholas Wallin Nastaj till hemsidan och fortsätter:

– Kasper är en spelare som har fullt fokus och driver på sin egen utveckling och är användbar både i backlinjen och på mittfältet.

Utsikten åkte ur Superettan via kval i fjol, och spelar därmed i Ettan Södra 2026.