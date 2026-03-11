Klart: Kevin Nyarko till Helsingborgs IF

Helsingborg har gjort klart med en ny anfallaren.

Holländaren Kevin Nyarko har skrivit på ett avtal med superettanklubben.

– Jag lockades av passionen, säger Nyarko till HIF:s hemsida.

Foto: Bildbyrån

Kevin Nyarko har tidigare representerat IK Brage och Varbergs BoIS. Nu skriver han på för sin tredje svenska klubb i form av Helsingborg. Kontraktet sträcker sig över ett år.

– Jag känner Kevin väldigt väl efter vår gemensamma tid i Finland och vet vad han kan bidra med både på och utanför planen. Han kommer att komplettera vår anfallsuppsättning med sin fysik och annorlunda spelstil mot anfallarna vi har i truppen. Jag är glad att arbeta med honom igen och ser framemot att se honom bidra på planen, säger HIF:s nya tränare Stevie Grieve till klubbens hemsida.

Även Nyarko är glad över att återförenas med sin gamla tränare.

– Jag har hört många bra saker om föreningen från flera olika personer som varit här. Alla har påtalat att det är en stor klubb med många supportrar och en stad som verkligen älskar fotboll. Jag lockades av den passionen. Det är också kul att arbeta med Stevie igen, han lärde mig mycket under tiden vi arbetade ihop, säger han till klubbens hemsida.

Kevin Nyarko är född i Köln och har fått delar av sin fotbollsfostran i Wolverhampton Wanderers. Han värvas från finska SJK Seinäjoki.