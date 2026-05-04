Klart: KFF-talangen lämnar: ”Jag är stolt”

Ville Nilsson lämnar Kalmar FF.

Det meddelar klubben under måndagen.

Ville Nilsson, 21, har tillhört Kalmar FF sedan han var sex år gammal. Forwarden skrev A-lagskontrakt 2023 och har tidigare varit utlånad till Oskarshamns AIK och FK Karlskrona.

Nu meddelar Kalmar att Nilsson lämnar permanent.

– Jag är stolt över att ha tillhört och fostrats i Kalmar FF i femton år. Det är en fin miljö som har format mig både som fotbollsspelare och som människa. Jag inledde min seniorkarriär 2024 med en långvarig ryggskada som höll mig borta i nio månader, säger Nilsson på KFF:s hemsida.

21-åringen gjorde tre framträdanden i KFF.