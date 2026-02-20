Kim Hellbergs Middlesbrough gör en oväntad deal.

Kubben lånar ut målvakten Seny Dieng till Sheffield Wednesday.

Lånet varar i sju dagar.

Foto: Alamy

Sheffield Wednesday har skadeproblem bland sina målvakter. Nu har klubben gjort en nödlösning med Kim Hellbergs Middlesbrough. Sheffield Wednesday lånar ”Boro”-målvakten Seny Dieng, 31.

Affären blir en kort sådan då Dieng endast lånas ut i sju dagar och kommer att vara tillgänglig i två av Sheffield Wednesdays matcher. En av dem är derbyt mot Sheffield United.

Dieng har tillhört Middlesbrough sedan 2023 och noteras för totalt 52 framträdanden. Den här säsongen har han inte fått spela och avtalet löper ut 2027.