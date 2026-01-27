Klart: Kim Hellberg plockar in Sarmiento

Kim Hellbergs Middlesbrough förstärker.

Jeremy Sarmiento ansluter på lån från Brighton.

Foto: Alamy

Middlesbrough är med och slåss i den absoluta toppen av Championship. Nu väljer den svenske huvudtränaren Kim Hellberg att förstärka sin trupp. Ytterforwarden Jeremy Sarmiento ansluter på lån med köpoption från Brighton. Avtalet sträcker sig över resten av säsongen.

– Jag är väldigt glad över att äntligen vara här. Ambitionen från alla i klubben var det som lockade mig till Boro, säger han på klubbens hemsida.

Sarmiento har tidigare varit utlånad till italienska Cremonese. 23-åringen har även representerat Ecuadors A-landslag vid 24 tillfällen.