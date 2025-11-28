Klart: Kristoffer Peterson förlänger med Fortuna Sittard

Kristoffer Peterson blir kvar i Nederländerna.

Svensken förlänger kontraktet med Fortuna Sittard till sommaren 2028.

Foto: Alamy

Kristoffer Peterson har tillhört nederländska Fortuna Sittard sedan januari 2024. Nu står det klart att den offensive pjäsen blir kvar längre.

Peterson förlänger sitt avtal med Fortuna Sittard till och med sommaren 2028.

–Vi är helt på rätt plats här, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

– Min familj och jag känner mig hemma i Limburg. Och jag är långt ifrån klar i Fortuna. Jag vill vara viktig under de kommande åren och fortsätta växa med klubben.

Peterson har tidigare representerat de nederländska klubbarna Utrecht, Roda och Heracles Almelo.

2011 lämnade han Sävedalens IF för Liverpools akademi.