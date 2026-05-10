Klart: Lahdo lämnar – utnyttjar inte köpoptionen

Mayckel Lahdo har varit utlånad till danska Brøndby IF.

Nu står det klart att han återvänder till AZ.

Foto: Alamy

Mayckel Lahdo lånades ut av AZ till danska Brøndby IF under vinterfönstret. Svensken har hittills gjort sju framträdanden och nu bekräftar klubben att han återvänder till AZ i sommar.

– Mayckel lämnar klubben efter säsongen som en mycket positiv bekantskap. Samtidigt är det uppenbart att det har varit svårt för honom att hålla fast vid laget under den relativt korta period han har varit här, säger fotbollschefen Benjamin Schmedes på Brøndbys hemsida.

I Lahdos låneavtal fanns en köpoption som inte utnyttjats.