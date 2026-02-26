Klart: Lämnade AIK – nu klar för Rosengård

Rasmus Bonde lämnade AIK i slutet av 2025.

Nu står det klart att karriären fortsätter i FC Rosengård.

Foto: Bildbyrån

Rasmus Bonde, som varit utlånad från AIK till flera olika klubbar de senaste åren, lämnade Solnaklubben i slutet av 2025.

Nu står det klart att 23-åringen flyttar till Skåne.

Denna torsdag meddelar FC Rosengård att han är klar för ettan-klubben.

”Som spelare är Bonde en modern ytterback med god fysik, arbetskapacitet och en vilja att bidra i både försvars- och anfallsspelet. Hans snabbhet och förmåga att ta löpningar längs kanten gör honom till ett offensivt hot, samtidigt som han är trygg i det defensiva positionsspelet. Kontraktet sträcker sig över 2027”, skriver klubben via Instagram.



