Klart: Lämnar efter nedflyttningen – flyttar utomlands

Oliver Kasskawo lämnar IFK Haninge.

Mittfältaren flyttar utomlands.

Karriären fortsätter i finska FF Jaro.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från X.

21-årige Oliver Kasskawo har gjort sitt i IFK Haninge, som trillade ur ettan norra den gångna säsongen.

Denna söndag står det klart att karriären fortsätter i finska FF Jaro för mittfältaren.

– Det känns bra att kontraktet är undertecknat. Jag ser fram emot nästa säsong och att få träffa lagkamraterna och visa vad jag går för, säger han via klubbens hemsida.

Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt över nästa säsong, med en option om ytterligare ett år.

– Jag har enbart fått bra omdömen om FF Jaro och jag har hört mycket gott om föreningen. Jag har hört att det är många i Jakobstad som är intresserade av fotboll och att de yttre förhållandena är fina. Dessutom har jag pratat med Jens Karlsson och han förväntar sig att jag ska kunna bidra till lagets spel med de egenskaper som jag besitter. Jag förväntar mig detsamma av mig själv, eller att jag på bästa sätt kan hjälpa laget, säger Kasskawo.