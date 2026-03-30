Klart: Landskrona flyttar upp talang

Landskrona flyttar upp Enes Hebibovic, 18, till A-laget.

Det meddelar klubben under måndagen.

– Detta är början på min resa så nu är det bara att ge järnet och visa alla BoIS:are vad jag går för, säger 18-åringen via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

I fjol slutade Landskrona BoIS på en niondeplats i Superettan. Under hösten fick anfallaren Enes Hebibovic testa på spel och fick göra debut.

Nu meddelar klubben på sin officiella hemsida att han flyttas upp till A-laget och har skrivit på ett kontrakt över säsongen 2029.

– Det känns otroligt skönt. Detta är början på min resa så nu är det bara att ge järnet och visa alla BoIS:are vad jag går för. Jag har stora förhoppningar nu 2026, både på mig och hela laget, säger han till klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag tycker vi har gjort en bra försäsong, det är bra gemenskap i omklädningsrummet och jag tror att det kommer bli ett riktigt fint år.

Huvudtränare Robin Asterhed ger sin syn på uppflyttningen.

– Vi tror att den här vintern bara är en försmak på vad som kommer fortsätta levereras på Landskrona IP framöver. Enes jobbar hårt och målinriktat (i dubbel bemärkelse) varje dag, säger han till klubbens hemsida och fortsätter:

– Han är lojal till matchplan, lagets spelsätt och har en fin förmåga att komma till avslut i motståndarens box. Det ska bli spännande att se vad han kan fortsätta att utvecklas till i randigt.

