Max´Med Mohamed, 24, blir kvar i Landskrona.

Parterna har kommit överens om ett nytt kontrakt över 2027.

– Att bära BoIS-emblemet är en obeskrivlig känsla, säger han.

Foto: Bildbyrån

Det var under torsdagseftermiddagen som Landskrona Bois meddelade att man kommit överens med 24-åriga Max´Med Mohamed om en förlängning. Mittfältaren, som har spelat elva matcher för Bois i superettan denna säsong, har kritat på ett nytt avtal som sträcker sig över 2027.

– Det känns bra att vi är överens om en förlängning. Max´Med har utvecklats bra i vår träningsmiljö och han är en viktig spelare för att fortsätta driva vardagen framåt. Det blir spännande att fortsätta följa han och lagets utveckling framöver, säger sportchefen Billy Magnusson i ett uttalande.

Mohamed är fostrad i Malmö-klubben BK Olympic och anslöt till Landskrona Bois från FBK Balkan inför fjolårssäsongen.

– Hur jag känner nu är svårt att förstå om man inte antingen är eller brinner för Landskrona. Att bära Bois-emblemet är en obeskrivlig känsla. Det är inte många städer som har en så anrik förening så som Landskrona Bois, säger 24-åringen och fortsätter:

– Igår var jag Bois, idag är jag Bois och imorgon är jag Bois.

Landskrona Bois ligger på sjätteplats i superettan efter 22 omgångar.