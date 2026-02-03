Klart: Landskrona värvar försvarare

Skåneklubben vänder sig till Danmark för att hitta nyförvärv.

Klubben har hämtat Emmanuel Moungam från Horsens.

Foto: Landskrona Bois

Reporter: Jakob Bergelv.

Landskrona Bois slutade på en niondeplats i superettan 2025, efter att ha varit nära att gå upp året innan. Nu förstärker Skåneklubben försvaret inför den kommande säsongen. Klubben bekräftar att man värvat 19-åringen Emmanuel Moungam från Horsens i Danmark.

Moungam, som är från Kamerun, har redan spelat två träningsmatcher för Bois.

Klubbens tränare Robin Asterhed om sin nya mittback:

”Vi är väldigt glada över att Emmanuel är klar för att representera Landskrona BoIS. En spelare och person som har visat stor hunger att bli bättre och utvecklas. Han har också ett driv som är viktigt för att ta nästa steg framåt tillsammans i randigt. Emmanuel är bra på att hantera press och har ett fint passningsspel. Till det har han ett duellspel och en hastighet som vi gillar att se hos våra spelare i backlinjen”, säger han till Landskrona BoIS hemsida.